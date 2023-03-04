«وزاري» المجموعة الرباعية: التهديدات النووية الروسية «مرفوضة»

اتفقت الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان على أن «استخدام الأسلحة النووية أو التهديد به مرفوض» في الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.

وذكرت صحيفة «هندوستان تايمز» أن وزراء خارجية الدول الأربع، اتفقوا على البيان المشترك بعد اجتماع في العاصمة الهندية نيودلهي أمس.

وبحسب التقرير، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من أنه «إذا سمحنا لروسيا بالإفلات من العقاب بما تفعله في أوكرانيا، فهذه رسالة للمعتدين المحتملين في كل مكان، أنهم قد يستطيعون الإفلات من العقاب أيضاً».

يشار إلى أن التركيز الرئيس للدول الأربع، المعروفة معاً بالمجموعة الرباعية، ينصب على التصدي لنفوذ الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تمتد من المحيط الهندي إلى شمالي المحيط الهادئ، وتشمل معظم آسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة. وتأتي محادثات المجموعة بعد يوم من حديث بلينكن وجهاً لوجه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع مجموعة الـ20 للاقتصادات الكبرى في نيودلهي. وهذا أول لقاء شخصي بين بلينكن ولافروف، منذ أن بدأت روسيا حربها على أوكرانيا قبل أكثر من عام. وبحسب تقارير صحافية، قال بلينكن للافروف إنه يتعين على روسيا استئناف معاهدة «ستارت الجديدة» لنزع السلاح النووي، التي علقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً. وعلق بوتين آخر معاهدة مهمة للحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة، بعدما وقع قانوناً جديداً يوقف المشاركة الروسية في معاهدة «ستارت الجديدة»، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.