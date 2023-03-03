مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني يبلغ 15 عاماً برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الظهر عند مدخل بلدة عزون في وسط الضفة الغربية".

وأصيب شخصان آخران أحدهما طفل في حالة صحية حرجة، بحسب الوزارة التي لم تحدد ملابسات الواقعة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن أعمال عنف اندلعت في بلدة عزون شمال الضفة الغربية عندما وصلت قواته للبحث عن مشتبه بهم بعد إطلاق ألعاب نارية على مركبات إسرائيلية كانت تمر بجوار البلدة، مؤكداً عدم إصابة أي جندي إسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.