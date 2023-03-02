جنرال أوكراني: تدريب 50 ألفاً من قوات كييف في دول الغرب

قال الجنرال الأوكراني فيكتور نزاروف أن حوالي 50 ألف جندي من بلاده يتلقون التدريبات حاليا في دول الغرب وذلك وفقا لمعايير حلف الناتو.

وقال نزاروف في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نشرت اليوم الخميس، ردا على السؤال ذي الصلة: "أعتقد أن هناك حوالي 50 ألفا منهم".

هذا وقد وصف المنشور نزاروف بأنه مستشار عسكري يقوم بتقديم المشورة للقائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

وأضاف: "هؤلاء هم الذين أكملوا دورات أو شاركوا في تدريبات مشتركة، طوال الأشهر الستة الماضية، تم إنشاء نظام يقوم من خلاله مدربونا، الذين اكتسبوا خبرة من الشركاء الغربيين، بتدريب المزيد من الجنود".

وفي الوقت نفسه، قال نزاروف أن الجيش الأوكراني، بحسبما أظهرته الممارسات، يتقن مهارات التعامل مع أنواع مختلفة من الأسلحة "خلال مدة قصيرة نسبيا".

وفي الوقت نفسه، شدّد على أن بعض أنظمة الأسلحة المقدمة إلى كييف "قديمة جدا وتتطلب عمليات صيانة كبيرة قبل البدء بتشغيلها".

وأردف قائلا: "أحيانا تكون الوثائق الفنية مفقودة أو لم تتم ترجمتها بعد، يجب أن يتعلم جنودنا كيفية إصلاح (المعدّات) وصيانتها".

وردا على سؤال حول كمية الذخيرة التي تمتلكها كييف، أشار نزاروف إلى أن "هذه تعتبر النقطة الأصعب". وأضاف: "إن الذخيرة التي يمتلكها شركاؤنا الغربيون فعالة وقويّة، لكن كميتها أقل بكثير من احتياجاتنا".

وقال: "لذلك، يتمتّع الروس بميزة القوة النارية في مناطق مثل أرتيموفسك، إذ ذكرت الصحافة الغربية أنه يتم إنتاج 14 ألف قذيفة عيار 155 ملم في الولايات المتحدة كل شهر. والآن يجب زيادة هذا الإنتاج إلى 90 ألفا"، وكشف نزاروف أنّ 14 ألف قذيفة "تعادل ما تنفقه كييف في 3 أيام".