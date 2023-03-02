بلينكن: احتمالية تسريب "كوفيد-19" مختبرياً صحيحة لكنها ليست مؤكدة

صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن لم تتمكن بعد من تحديد مصدر فيروس كورونا بشكل كامل، والنسخة التي بها تسريب مختبري تبدو "حقيقية للغاية، لكنها ليست نهائية".

وقال بلينكن في مقابلة مع صحيفة India Today: "بعد بحث مكثف، يزعم عدد من إداراتنا أن فيروس كورونا نشأ من تسرب معمل في ووهان، فيما يعتقد آخرون أن مصدره ربما كان في مكان ما في سوق الحيوانات، أيضا في ووهان، لا يمكن لأي من الإدارات إصدار حكم نهائي. لذلك، لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين لصالح أي من الخيارين، إن احتمالية ظهور كوفيد-19 في المختبر واضحة وحقيقية للغاية، لكنها ليست نهائية".

وأشار إلى أنه يجب النظر في هذه المسألة بشكل منفصل عما إذا كانت أي من الدول قد سعت عمدا إلى نشر فيروس كورونا كجزء من برنامج أسلحتها البيولوجية.

ولخص رئيس الدبلوماسية الأميركية: "على حد علمي، لم يعثر أي من إداراتنا على دليل على أن هذا هو الحال".