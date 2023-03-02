استقالة وزير النقل اليوناني بعد حادث القطارين

أعلن وزير النقل اليوناني كوستاس كارامانليس، أمس، استقالته عقب اصطدام قطارين بوسط البلاد، ما أودى بحياة 36 شخصاً على الأقل، وتسبب في إصابة العشرات.

وقال في بيان إن الاستقالة واجبة، وإن هذا «أقل ما يمكن أن يفعله لتكريم ذكرى الضحايا»، مضيفاً أنه يتحمل مسؤولية «إخفاقات الدولة المستمرة لفترة طويلة».

ويشكو مستخدمو القطارات في اليونان بشكل منتظم تقادم الشبكة.

ويحتاج نظام السكك الحديدية المتقادم في اليونان إلى تحديث في ما يتعلق بالمسارات وأنظمة الإشارات والتحكم الآلي في العديد من المناطق.

وباعت اليونان شركة السكك الحديدية ترينوز لشركة فيروفي ديلو ستاتو إيتالياني الإيطالية في 2017 في إطار برنامج الإنقاذ الدولي، وتوقعت استثمار مئات الملايين من اليورو في البنية التحتية للسكك الحديدية في السنوات المقبلة.

ووفقاً لموقع الشركة الإيطالية على الإنترنت، فهي المزود الرئيس لخدمات النقل بالسكك الحديدية للركاب والشحن في اليونان، وتدير 342 مساراً للركاب والمسارات التجارية يومياً.