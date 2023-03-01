لجنة بمجلس النواب توافق على منح بايدن سلطة حظر "تيك توك"

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء على منح الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك لشركة صينية وتطبيقات أخرى.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايت دانس والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.

وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.

وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.

وقال مكول لرويترز بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون تيك توك سيُطرح على مجلس النواب "قريبا جدا" وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.

وقال النائب جريجوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة لأنه "سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم وسيجذب مزيدا من الشركات إلى الصين وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة وسيقوض القيم الأميركية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة".