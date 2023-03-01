إردوغان يبقي موعد الانتخابات التركية في 14 مايو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 مايو كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية في 6 فبراير.

واستنكر الرئيس التركي الانتقادات الموجهة لحكومته على إدارتها للكارثة مؤكدا "سنعطيهم الرد المناسب في 14 مايو".

واستبعد بذلك بحكم الأمر الواقع أي إرجاء للانتخابات التي أعلن انه سيترشح مجددا خلالها رغم الوضع في المناطق المتضررة.

وكان الرئيس التركي اعتذر الاثنين عن التأخر الذي سجل في الأيام الأولى التالية للزلزال في تنظيم عمليات الإغاثة فيما كانت نداءات الاستغاثة تتعالى من بين الأنقاض.

ورأى مجددا الأربعاء أمام برلمانيي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أن عمليات الإغاثة تأخرت أياما عدة "بسبب الفوضى والأحوال الجوية".