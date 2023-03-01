رئيسة اليونان تقطع زيارتها لمولدوفا بعد تصادم قطارين

قالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو اليوم الأربعاء إنها ستقطع زيارتها إلى مولدوفا وستعود لبلادها عقب حادث تصادم قطارين قال مسئولون إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 36 شخصا.

وقالت ساكيلاروبولو في مؤتمر صحافي مشترك في كيشيناو عاصمة مولدوفا مع نظيرتها مايا ساندو "للأسف، علي أن أقطع زيارتي لكي أتمكن من التواجد بالقرب من شعبي ومساندة من هم بحاجة إلى ذلك".

وأضافت "أقدم التعازي لهؤلاء الذين فقدوا أحبابهم أو عانوا بسبب تلك الكارثة.

وبدأت ساكيلاروبولو زيارتها، التي كان مقررا أن تستمر ليومين، صباح اليوم الأربعاء بلقاء مع ساندو. وكان مقررا أن تعقد اجتماعات مع رئيسي البرلمان والحكومة.