نقل البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة

أفادت وسائل إعلام سودانية، أمس، بنقل الرئيس السابق عمر البشير إلى العناية المركزة في حالة خطرة.

وذكرت صحيفة «التيار» السودانية عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، أمس، أنه تم إدخال البشير العناية المكثفة حيث وصفت حالته بـ«الخطيرة»، مشيرة إلى أن شقيق البشير طلب زيارته والمحكمة قبلت ذلك.

ولفتت إلى أن محامي البشير، عبدالرحمن خليفة أبلغ المحكمة أمس بذلك.

ويُحاكم البشير ونائباه علي عثمان محمد طه، وبكري حسن صالح وقادة بارزون بنظامه منذ 21 يوليو 2020 بتهمة تقويض النظام الدستوري، التي تصل عقوبتها حد الإعدام.

ولايزال البشير رهن الاحتجاز في بلاده بعد الإطاحة به من السلطة في عام 2019.