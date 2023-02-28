رئيس قبرص الجديد يؤدي اليمين

أدى السياسي القبرصي نيكوس كريستودوليدس اليمين الثلاثاء رئيسًا جديدًا لقبرص في مستهل ولاية مدتها خمسة أعوام بعد الفوز بجولة الإعادة في الانتخابات يوم 12 فبراير.

وأدى كريستودوليدس (49 عامًا) يمين تقلد المنصب في البرلمان القبرصي. وتتبع قبرص نظامًا تنفيذيًا في الحكم، إذ يتولى الرئيس ومجلس وزرائه مقاليد السلطة.

وفاز كريستودوليدس، المدعوم من أحزاب اليمين والوسط والذي تولى منصب وزير الخارجية حتى مطلع 2022، بنسبة 52 % من الأصوات متفوقًا على منافسه الرئيسي أندرياس مافرويانيس المدعوم من أحزاب اليسار.