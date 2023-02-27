السيسي: بيع قناة السويس بتريليون دولار «شائعات وأكاذيب»

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ما تردد عن بيع قناة السويس بمبلغ تريليون دولار، واصفاً ذلك بـ«الشائعات والأكاذيب».

وأكد السيسي، في تصريحات أمس بمدينة الإسماعيلية، استمرار محاولات عرقلة مصر، وبالتالي هناك حاجة إلى وجود الوعي دائما لدى الشعب المصري، مشيراً إلى أن الوعي موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري.

وأوضح أن «الوعي لو لم يكن موجوداً لما استطاعت الناس أن تتحمّل الظروف الصعبة، والأسعار المرتفعة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عام»، قائلاً: «أنا أعترف بأننا نمر بظروف صعبة، والأسعار غالية لأن هذا واقع نعيشه، لكننا لسنا سبباً فيه، وعارف إن فيه عبء كبير جداً على كل أسرة نتيجة الكلفة العالية التي نعيش بها». وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت في دحر الإرهاب، وتحقيق الأمن بالتوازي مع تنفيذ الخطط التنموية، مؤكداً تحقق القضاء على الإرهاب في سيناء بفضل الجيش والشرطة وأبناء سيناء، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن والأمان لأهالي سيناء.

الرئيس المصري:

«نمرّ بظروف صعبة، والأسعار غالية لأن هذا واقع نعيشه، لكننا لسنا سبباً فيه».