مقتل 3 جراء تحطم مروحية تابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال

تحطمت طائرة مروحية تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

أفادت البعثة أن المروحية كانت تقل ضباطًا من الجيش الوطني الصومالي في مهمة تدريبية مشتركة لإجراء تدريبات على إجلاء الضحايا عندما تحطمت يوم السبت في مهبط بيدوغلي في منطقة شبيلي السفلى.

تستخدم القوات العسكرية الأميركية مدرج الطائرات أيضًا. وقالت بعثة الاتحاد الإفريقي إن التحقيقات لمعرفة سبب تحطم الطائرة مستمرة.