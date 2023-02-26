بوتين: روسيا لا يمكنها تجاهل قدرات "الناتو" النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة أذيعت اليوم الأحد إن روسيا ليس لديها خيار سوى مراعاة القدرات النووية لحلف الناتو، في تصريحات تبرر تعليق روسيا الأخير لمشاركتها في معاهدة نيو ستارت.

زعم بوتين، كما دأب مرارا خلال حرب أوكرانيا، أن روسيا تواجه تهديدا وجوديا لأن أعضاء الناتو، في رأيه، يسعون إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلاده، مؤكدا خلال المقابلة أن تعليق نيو ستارت نابع من الحاجة إلى "ضمان الأمن والاستقرار الاستراتيجي" لروسيا.

وأضاف بوتين: "عندما أعلنت جميع الدول الرئيسة في الناتو أن هدفها الرئيسي هو إلحاق هزيمة استراتيجية بنا ... كيف يمكننا تجاهل قدراتها النووية في هذه الظروف؟".