زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع الإدارة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له بوقوع زلزال في الساعة 9:25 بتوقيت العاصمة الروسية موسكو في المحيط الهادئ قبالة الساحل جَنُوب شبه الجزيرة، حيث كان بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 64 كلم وبعد 170 كلم من بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف البيان أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية