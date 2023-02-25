وقفات احتجاجية وإضاءة معالم في باريس ولندن

أضاءت باريس برج إيفل باللونين الأزرق والأصفر، وتجمع أشخاص يلتفون بالأعلام الأوكرانية في وقفة احتجاجية في لندن، إذ يحيي العالم الذكرى الأولى لبدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت آن هيدالغو، رئيسة بلدية باريس في كلمة قبل إضاءة برج إيفل للتضامن مع أوكرانيا «ستكون هناك حياة بعد هذه الحرب لأن أوكرانيا ستنتصر».

وفي بروكسل، أضاءت مباني الاتحاد الأوروبي بما في ذلك مباني البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية بألوان العلم الأوكراني.

أما في لندن، فتجمع أشخاص يرتدون الأعلام الأوكرانية، ويحملون لافتات، في ساحة الطرف الأغر في وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى السنوية لبدء الحرب.