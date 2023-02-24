عدد قتلى الزلزال يتجاوز 50 ألفاً في تركيا وسورية

تجاوز عدد القتلى في تركيا وسورية جراء الهزات الأرضية التي وقعت يوم السادس من فبراير 50 ألف قتيل اليوم الجمعة بعدما أعلنت تركيا مقتل أكثر من 44 ألفا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن عدد القتلى من الهزات الأرضية في تركيا ارتفع إلى 44218 قتيلا ليل اليوم.

وبإضافة أحدث رقم معلن في سورية وهو 5914 قتيلا يرتفع عدد القتلى الإجمالي في البلدين متجاوزا 50 ألفاً.