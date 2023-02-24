الاعصار فريدي يضرب موزمبيق بأمطار "خطيرة"

تسبب الإعصار الاستوائي ”فريدي” في هطول ”معدلات أمطار خطيرة واستثنائية” فوق موزمبيق الجمعة، في الوقت الذي واصل فيه الطقس المطير إحداث دمار في جنوب قارة أفريقيا، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

ووصل فريدي لليابسة في بلدة فيلانكولوس الساحلية برياح بلغت سرعتها 113 كيلومترا، وحاليا تم تصنيفه كـ”إعصار استوائي شديد” بعد أن اكتسب سرعة فوق قناة موزمبيق.

من المتوقع أن يضعف الإعصار مع مروره عبر جنوب القارة، لكنه ما زال يشكل خطر سقوط امطار غزيرة على الدول المجاورة، مثل زيمبابوي وجنوب أفريقيا وزامبيا ومالاوي وبوتسوانا، بحسب مركز الأرصاد الجوية الإقليمي في ريونيون.

حذرت وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في بيان من "خطر محتمل بسبب أن كمية الأمطار التي تسقط في شهور قد تسقط في غضون أيام قليلة، وهو ما قد يؤدي لحدوث فيضانات واسعة النطاق في منطقة بها بالفعل تربة مشبعة وأنهار مرتفعة المنسوب بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل استثنائي”.

وقالت آن كلير فونتان، عالمة الأعاصير الاستوائية في وكالة الأرصاد التابعة للأمم المتحدة، إن موزمبيق تعاني بالفعل من الفيضانات وسيؤدي الإعصار إلى تفاقم طقس متقلب بالفعل.

وكان فريدي قد تراجع بشكل طفيف عندما اجتاز مدغشقر ليل الثلاثاء، وتسبب في مصرع 4 أشخاص على الأقل وتشريد أكثر من 10 الاف قبل أن يستعيد قوته فوق المحيط ليل الأربعاء ويوم الخميس.