روسيا تعلن مقتل 240 جندياً أوكرانياً في دونيتسك
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها قتلت ما يصل إلى 240 جندياً أوكرانياً على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة في إفادة يومية: "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل القيام بعملية عسكرية خاصة".
وتابعت: "في اتجاه دونيتسك، شنت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية هجوماً شاملاً على تجمعات لقوات العدو وعتاده على طول خط التماس بأكمله".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news