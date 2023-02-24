روسيا تعلن مقتل 240 جندياً أوكرانياً في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن قواتها قتلت ما يصل إلى 240 جندياً أوكرانياً على طول خط المواجهة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في إفادة يومية: "القوات المسلحة لروسيا الاتحادية تواصل القيام بعملية عسكرية خاصة".

وتابعت: "في اتجاه دونيتسك، شنت وحدات من مجموعة القوات الجنوبية هجوماً شاملاً على تجمعات لقوات العدو وعتاده على طول خط التماس بأكمله".