الناتو: "أوكرانيا ستنتصر بالتأكيد رغم عام من اليأس"

قال الأمين العام للحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إن أوكرانيا ستنتصر بالتأكيد في النزاع مع موسكو بالرغم من عام قاتم من اليأس والدمار منذ بدء الحرب الروسية على هذا البلد قبل سنة".

وأضاف ستولتنبرغ للصحافيين في تالين، اليوم الجمعة: "الحرية ليست مجانية، علينا أن نقاتل من أجلها كل يوم. اليوم الشعب الأوكراني هو الذي يقاتل ببسالة من أجل حريته. وبالرغم من عام قاتم من اليأس والدمار، سينتصر تصميمه وشجاعته بالتأكيد".