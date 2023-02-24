زيلينسكي: "سنفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده ستفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة، في ختام كلمة إلى الأمة ألقاها بمناسبة مرور عام على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "نحن أقوياء. نحن مستعدون لكل شيء. سننتصر على الجميع. لأننا أوكرانيا، لن نغفر أبداً. لن نستكين طالما لم يعاقَب القتلة من قبل المحكمة الدولية أو بالعدالة الإلهية أو بأيدي جنودنا".

وتابع: في مثل هذا اليوم قبل عام، ومن نفس المكان في حوالي السابعة صباحاً، توجهت إليكم بخطاب مقتضب لم يتجاوز 67 ثانية، لقد استيقظنا مبكراً ولم ننم منذ ذلك اليوم".