زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مصر ومركزه السويس

ضرب زلزال متوسط القوة بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر شمال شرقي مصر في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة).

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر (مرصد حلوان)، بأن «الهزة الأرضية وقعت في الساعة 12:25 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 27 كيلومترا شمال مدينة السويس، وعلى عمق 10 كيلومترات وشعر به المواطنون في عدة مناطق بالبلاد».

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أي خسائر في الأرواح أوالممتلكات.