سيدة أوكرانيا الأولى تستعرض انتهاكات روسيا

استعرضت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها منذ بدء الحرب الروسية قبل نحو عام، وقالت خلال جلسة خاصة عبر الفيديو عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء «لدينا الحق في أن نعيش أحراراً، وألا نتعرض للقتل والتعذيب».

أظهرت زيلينسكا الدمار في مدينة بخموت على خط المواجهة الشرقي، والتي تحاول روسيا السيطرة عليها وتسبب قصفها هناك في مقتل مدنيين وندرة المياه.

كما أشارت إلى مقابر جماعية لأوكرانيين اكتشفت بعد مغادرة الروس لمدينة إزيوم.

واستعرضت محطة قطار كراماتورسك التي أصيبت بصاروخ روسي أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة العشرات ممن كانوا يحاولون الفرار من الحرب؛ بالإضافة للكثير من الحوادث الأخرى.