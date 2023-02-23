هزتان أرضيتان تضربان سيبيريا الروسية

ضربت هزتان أرضيتان اليوم مقاطعة إيركوتسك التابعة لمنطقة سيبيريا شرق روسيا.

وأفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية للمقاطعة في بيان أنه تم في الساعة2:06 بتوقيت موسكو تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر في منطقة نيجنيودينسكي التابعة لمقاطعة إيركوتسك ، على بعد 21 كيلومترًا من من قرية أليغجير، فيما ضربت هزة أرضية ثانية اليوم بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر مقاطعة إيركوتسك، على بعد 323 كيلومترًا من كانسك، وعمق 10 كيلومترات و لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية.

