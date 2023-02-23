إيران.. مقتل وزير الرياضة جراء تحطم مروحية جنوب البلاد

لقي وزير الرياضة الإيراني حامد سجادي، مصرعه وأصيب آخرون، إثر تحطم مروحية كان يستقلها بينما كانت تحاول الهبوط في مجمع رياضي بمدينة بافت جنوبي البلاد.

إلى ذلك نقلت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية عن شهود عيان أن "مروحية كانت تقل وزير الرياضة تحطمت أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت".

وأضاف الشهود أن الوزير أُصيب ونُقل إلى المستشفى مع مرافقيه لتلقي العلاج، وأن إصابته لم تكن خطيرة.

وقالت "إرنا": "سقطت صباح اليوم الخميس، مروحية تقل وزير الشباب والرياضة حميد سجادي في أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وأصيب بعض الركاب ونقلوا إلى مراكز طبية".

وذكرت أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن "الوزير أصيب بجروح ومعه 14 راكباً"، مضيفة "يجري التحقيق في السبب الدقيق لهذا الحادث، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق".