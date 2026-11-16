جهاز المشي يقذف شابة إندونيسية من نافذة الطابق الثالث وينهي حياتها ( فيديو)

أعادت منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، تداول مقطع فيديو يوثق لحظة مأساوية لسقوط شابة إندونيسية تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما من نافذة الطابق الثالث داخل صالة رياضية، بعد أن قذفها جهاز المشي إلى الخلف أثناء ممارستها الرياضة؛ وهي الواقعة الحقيقية التي تعود إلى الثامن عشر من حزيران عام 2024 في صالة "كيه جيم" بمدينة بونتياناك في إقليم غرب كاليمانتان بإندونيسيا، وليست حادثة جديدة كما أوحت به بعض المنشورات المتداولة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ذهاب الشابة، المشار إليها بالأحرف الأولى "إف إن" والتي ورد اسمها في تقارير إعلامية باسم فتحية نور إيكا، إلى الصالة الرياضية برفقة صديقها وشقيقها الأصغر؛ حيث دعاها صديقها للتمرين في الطابق الثاني، إلا أنها فضلت استخدام جهاز المشي في الطابق الثالث.

وبعد نحو ثلاثين دقيقة من الجري، أبطأت الشابة سرعتها أو تراجعت إلى الخلف، فاندفعت بفعل حركة السير المتحرك مباشرة عبر نافذة مفتوحة كانت تقع خلف الجهاز، وحاولت الإمساك بإطار النافذة لكنها لم تنجح، لتسقط من الطابق الثالث وتفارق الحياة في المستشفى متأثرة بإصابات بالغة في الرأس شملت نزيفا وجروحا وكدمات.