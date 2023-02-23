انهيار منجم فحم في شمال الصين

قُتل شخصان على الأقل، وجُرح ستة، فيما فُقد 53 آخرون أمس، في انهيار منجم فحم في منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، وفق وسائل الإعلام الرسمية.

وقع الحادث في منجم مفتوح، يقع في غرب هذه المنطقة، حسب محطة «سي سي تي في» التلفزيونية.

وأوضح التلفزيون «تأكد مقتل شخصين وإصابة ستة، وفقدان 53».

وأوضح أن الانهيار وقع «في منطقة واسعة» من المنجم الذي تشغله شركة «شينجينغ كول ماينينغ كومباني».

وأوضحت أن الانهيار «تسبب بطمر عمال وآليات»، مضيفة أن فرق الإغاثة أرسلت إلى المكان. وأمر الرئيس الصيني، شي جين بيغ، السلطات المعنية بـ«بذل المستحيل للبحث عن المفقودين وإغاثتهم».