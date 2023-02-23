صواريخ روسية تضرب مدينة خاركيف الأوكرانية

قال مسؤولان محليان إن مدنيين أصيبا في ضربة صاروخية روسية، أمس، على منشآت صناعية في خاركيف، أكبر مدينة بشرق أوكرانيا. وقال إيهور تيريخوف، رئيس بلدية المدينة عبر «تليغرام»: «حسب البيانات الأولية، تعرضت منطقة كييف التابعة لخاركيف لأربع ضربات».

وأوضح المسؤول المحلي أوليه سينيهوبوف، في تصريح منفصل، أن اثنين من المدنيين أصيبا بجروح طفيفة، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ويشهد شرق أوكرانيا بعضاً من أشرس معارك الحرب، ويتوقع مسؤولون أوكرانيون أن تكثف روسيا هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأيام المقبلة، مع اقتراب الذكرى الأولى لبدء الحرب يوم الجمعة المقبل.