رسالة من السيسي إلى الملك سلمان

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل السعود، بمناسبة الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في معرض برقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة "يوم التأسيس السعودي"، على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وكذلك الشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب الرئيس المصري عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار.

جدير بالذكر أن السعودية تحتفي اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139 هجري الموافق لشهر فبراير من عام 1727، على يدي الإمام محمد بن سعود.