شاهد.. عروض جوية تزين سماء السعودية في «يوم التأسيس»

زين فريق «صقور السعودية»، سماء مدينة الجبيل، شرق السعودية، بعروض جوية مبهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، واستعرض الفريق مهاراته في التحليق في سماء الجبيل بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة الطيارين السعوديين والمستوى العالي لقدراته.

يأتي ذلك فيما تحتفل السعودية، اليوم، بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.