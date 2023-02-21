تركيا: ارتفاع وفيات الزلزالين المدمرين إلى 42 ألفاً و310 أشخاص

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوبي البلاد في السادس من الشهر الجاري إلى 42 ألفاً و310 أشخاص.

وبحسب بيانات نشرتها "أفاد"، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزالين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. وتضررت 11 ولاية تركية جراء الزلزالين.

وبلغت قوة الزلزال الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات على مقياس ريختر، وتبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف الوفيات في تركيا وسورية المجاورة لها، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات.