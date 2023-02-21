تسجيل 90 هزة ارتدادية في تركيا عقب الزلزال الجديد

أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، تسجيل 90 هزة ارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب منطقة هاتاي أمس الاثنين بقوة 6.4 درجات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وبلغت قوة أشد الهزات الارتدادية 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وأفاد بيان صادر عن "أفاد" اليوم الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص جراء الزلزال الجديد وإصابة 294 شخصاً، بينهم 18 في حالة خطيرة، بحسب ما ورد في معلومات صادرة عن وزارة الصحة.