بلينكن يؤكد دعم أميركا لتركيا بعد الزلزال

أنهى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، زيارة استغرقت يومين لتركيا، أظهر خلالها دعم الولايات المتحدة للبلاد في مواجهة الزلزال المدمّر الذي طالها، مطمئناً في الوقت نفسه إلى العلاقات الثنائية المتوتّرة في بعض الأحيان.

هذه الزيارة هي الأولى لوزير الخارجية الأميركي إلى تركيا منذ توليه منصبه قبل عامين. وانتهت بعد اجتماع استمرّ نحو ساعة وربع الساعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أنقرة.

وخلال اللقاء، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لتركيا بعد الزلزال ووعد بمواصلة تقديم المساعدة، وفقاً لما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.

كذلك ناقش المسؤولان دعم أوكرانيا وشدّدا على العمل «من قرب» في مجموعة من القضايا الثنائية، بينها الدفاع والطاقة والتجارة.