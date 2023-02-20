زلزال تركيا الجديد هو الأكثر شدة منذ 6 فبراير

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الزلزال الجديد الذي ضرب جنوب تركيا، مساء اليوم الاثنين، بلغت قوته 6.4 درجات، وهو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وشعرت به فرق الوكالة في أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالاً.

وحددت هيئة إدارة الكوارث التركية "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ).

وكانت وكالة أنباء "رويترز" قد قالت إن الزلزال الجديد شعر به سكان في سورية ومصر ولبنان. ونقلت عن شهود عيان سماع أصوات المزيد من دمار المباني في إنطاكيا بتركيا.