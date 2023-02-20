إطلاق نار بين القوات الأفغانية والباكستانية عند معبر حدودي

وقع تبادل إطلاق نار، اليوم الاثنين، بين القوات الأفغانية والباكستانية بعدما أغلقت سلطات "طالبان" معبر تورخام، الأكثر استخدامًا بين البلدين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال المتحدث الأفغاني باسم سلطات المعبر حرفت مهاجر لفرانس برس إن مواجهات اندلعت عند الساعة السابعة والنصف صباح الاثنين عندما أطلقت القوات الباكستانية النار على القوات الأفغانية والتي أطلقت أيضاً عيارات نارية للردّ، لكن لم يصب أحد بجروح".