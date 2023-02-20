شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد بتحويل المحيط إلى "ميدان رماية"
حذرت الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم، من "إجراءات مضادة موازية للمناورات العسكرية الأميركية الكورية الجنوبية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، وذلك بعد تنفيذ بيونغ يانغ عمليتي إطلاق صواريخ بالستية في يومين.
وقالت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "زخم استخدامنا للمحيط الهادئ ميدانا للرماية يتوقف على طبيعة عمل القوات الأميركية".
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