الصين تحذر أميركا من "عواقب" تصعيد حادثة المنطاد

حذرت الصين اليوم الأحد الولايات المتحدة من أنها "ستكون مسؤولة عن كل العواقب" إذا صعدت الخلاف بشأن منطاد صيني أسقطه الجيش الأميركي هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن بكين ستقوم "بالمتابعة حتى النهاية" حال "إصرار الولايات المتحدة على استغلال الأمر".

وأسقطت طائرة عسكرية أميركية في الرابع من فبراير ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس صيني بعد أن عبر فوق أميركا الشمالية. وتقول الصين إنه كان منطادا لمراقبة الطقس وانحرف عن مساره.

وجاء البيان الصيني بعد اجتماع بين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.