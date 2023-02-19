روسيا تدين بشدة الضربة الإسرائيلية في دمشق

دانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد بشدة الضربة الجوية الإسرائيلية على مدينة دمشق السورية ومحيطها ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا "نحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".

وقتل 15 شخصاً بينهم سيدتان على الأقل في قصف إسرائيلي طال بعد منتصف ليل السبت الأحد حياً سكنياً في دمشق، في حصيلة هي الأعلى في العاصمة السورية نتيجة ضربة مماثلة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية بدورها قتل خمسة أشخاص، بينهم عسكري وإصابة 15 آخرين بجروح في "حصيلة أولية".

وطال القصف، وفق المرصد والإعلام الرسمي، بشكل رئيس حي كفرسوسة في جنوب غرب دمشق، الذي يضم مقرات عسكرية واستخباراتية وفروعا أمنية.