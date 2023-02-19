قتلى وجرحى بقصف صاروخي إسرائيلي على دمشق

أفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله، في بيان: "في تمام الساعة 22 : 00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".

وتابع "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها. وأدى العدوان كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من منارل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها".