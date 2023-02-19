الكويت تتوقع إحراز تقدم في مسألة الحدود البحرية مع العراق

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم السبت إن الكويت والعراق سيعقدان جولة من المحادثات القانونية والفنية غدا الأحد في إطار سعيهما لإنهاء خلاف حدودي بحري إذا تم حله سيحفز التنمية الاقتصادية بين البلدين.

ورسَّمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت، لكن عملية الترسيم لم تشمل طول حدودهما البحرية، وتركت الأمر للبلدين لإيجاد حل لها.

وقال وزير الخارجية إن الجانبين سيجريان محادثات غدا الأحد، معبرا عن أمله في إحراز تقدم.

وأضاف الوزير في مقابلة في مؤتمر ميونيخ للأمن "الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية". وقال إن فرقهم القانونية والفنية ستجتمع غدا الأحد سعيا لاتفاق. وتابع "نحن نمضي قدما".