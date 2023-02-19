الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في باكستان والنيجر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للشرطة في كراتشي جنوب باكستان، وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وأعربت عن خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا.

كما أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية عسكرية للجيش في إينتاغامي في جمهورية النيجر، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الجنود. وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية النيجر وشعبها الصديق، كما أعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.