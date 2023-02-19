لم شمل طفلة سورية ولدت أثناء الزلزال مع أسرة عمتها بعد وفاة والديها

جرى لم شمل طفلة رضيعة، ولدت في شمال سورية خلال الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر، مع عمتها وزوجها بعد وفاة والديها وإخوتها في هذه الكارثة.

وأظهرت لقطات انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال رجل إنقاذ وهو يندفع أسفل تل من الأنقاض ثم يحمل مولودا يغطيه الغبار.

وذُكر لاحقا أن المولود طفلة وأنها ابنة عبدالله وعفراء مليحان اللذين لقيا حتفهما في الزلزال مع باقي أطفالهما في مدينة جندريس في محافظة حلب السورية.

وظلت الطفلة تتلقى علاجا في مستشفى جيهان الواقع في غرب منطقة عفرين، حتى تمكن المسعفون من التحقق من هويات أقاربها.

واليوم السبت، تسلمتها أخيرا عمتها حلا وزوجها خليل السوادي وسمياها عفراء، على اسم والدتها المتوفاة.

وقال السوادي لرويترز إن هذه الطفلة تعني الكثير له ولأسرته بعد أن فقدت أسرتها بالكامل، مضيفا أنها ستبقى ذكرى له ولزوجته ولجميع الأقارب في قرية أمها وأبيها.