العثور على جثة مصرية تحت أنقاض الزلزال في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، العثور على جثمان مواطنة مصرية تحت الأنقاض في منطقة إسكندرون في تركيا.

وبينت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت أن المواطنة توفيت نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة، مشيرة إلى أنه تم نقل جثمان الضحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وأشارت الوزارة إلى أن السفارة المصرية في أنقرة تنسق مع السلطات هناك لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادة وفاة ودفن الجثمان.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لمتابعة أحوال المصريين الذين تضرروا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، واستمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ.

على صعيد آخر، كان المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، قد كشف قبل أيام عن وجود ضحيتين مصريتين في المنطقة المنكوبة جراء الزلزال في إسكندرون التركية، وتم التواصل مع ذويهم