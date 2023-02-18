هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب الشرق الأقصى الروسي

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأفاد فرع المصلحة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية ​العلوم​ الروسية في إقليم كامتشاتكا الروسي في بيان أنه تم في الساعة 10:22 اليوم بتوقيت موسكو تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر في منطقة المياه في خليج كرونوتسكي وكانت على بعد 154 كيلومترا من مدينة بيتروبافلوسكي كامتشاتسكي في الشرق الأقصى الروسي ، و لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية .