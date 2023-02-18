زلزال بقوة 6.4 يضرب إقليم مالوكو بإندونيسيا

قالت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالاً بلغت قوته 6.4 درجات وقع قبالة جزر تانيمبار الإندونيسية في إقليم مالوكو، واستبعدت احتمال حدوث موجات مد (تسونامي).

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومتراً.

وكان مركز الزلزال على بعد 543 كيلومتراً جنوب شرقي أمبون عاصمة إقليم مالوكو. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو وفيات أو إصابات جراء الزلزال.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى «حزام النار في المحيط الهادي»، وهي منطقة نشطة زلزالياً جداً، حيث تلتقي صفائح مختلفة من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.

على صعيد آخر استخدمت الشرطة الإندونيسية مدافع المياه وقنابل الغاز لتفريق مئات المشجعين الذين حاولوا حضور مباراة أقيمت خلف أبواب مغلقة أمس بعد أربعة أشهر من واحدة من أسوأ كوارث الملاعب في العالم.

ونفدت تذاكر مباراة القمة المحلية بين سيمارانج وبرسيس سولو، لكن الشرطة قررت منع الجماهير بسبب مخاوف أمنية عقب مقتل 135 شخصاً خلال مباراة في مالانج في أكتوبر الماضي.

وأغضب القرار المشجعين واحتشد المئات خارج استاد جاتيدري وحاولت الشرطة إبعادهم أثناء محاولة اقتحام الاستاد.

وقذف المشجعون حجارة على الشرطة التي ردت بمدافع المياه وقنابل الغاز كما أظهرت لقطات تلفزيونية.