عائلة سورية نجت من الزلزال وقضت في حريق

توفي أفراد عائلة سورية مؤلفة من سبعة أشخاص بينهم خمسة أطفال أمس في حريق اندلع في منزل لجأوا إليه بوسط تركيا بعدما نجوا من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، بحسب وسائل إعلام تركية. وأكدت وكالة أنباء «دي إتش آي» أن العائلة فرت من منطقة نورداي المتضررة إلى حد كبير في محافظة غازي عنتاب لتقيم مع أقاربها في ضواحي قونية.

واندلع الحريق بسبب موقد لتدفئة المنزل الصغير حيث تنام الأسرة. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن الأشخاص السبعة الذين لقوا حتفهم هم زوجان وأطفالهما الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 13 وأربع سنوات.