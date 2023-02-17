توقيف رجل حاول خطف طفل ناج من زلزال تركيا

أُوقف رجل في محافظة هاتاي التركية، بينما كان يحاول سرقة طفل من مستشفى، مستغلاً الفوضى الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد، وفق ما أفادت الصحافة، أمس.

وقدّم الرجل البالغ 55 عاماً، والقادم من أنقرة، نفسه على أنه مسؤول في شرطة مدينة سمعان داغ، وطالب بطفل ذاكراً اسمه، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وفي فيديو مدّته 20 ثانية نشرته الوكالة التركية، وأعادت بثّه قنوات التلفزة المحلية، يتقدم رجل يرتدي سترة داكنة اللون، ويبدو متوتراً، إلى مكتب الاستقبال في مستشفى ويطلب طفلاً، ثم يعلو الصراخ لطلب النجدة. وأوقف الرجل بعدها، وكُبّلت يداه.

وأضافت «الأناضول» أن موظف المستشفى لاحظ أن بطاقة شرطة قدّمها الرجل له، مزوّرة لذلك اتّصل بالشرطة.

ووجدت الشرطة مع المشتبه فيه بطاقات شرطة وجيش مزوّرة، بالإضافة إلى كمية من الذهب، ومبالغ مالية بالليرة التركية والدولار واليورو، تصل قيمتها الإجمالية إلى 6200 دولار، بحسب الوكالة.

وأوردت قناة «إن تي في» الخاصة، أنه عُثر في سيارة الرجل على سلاح مع مشطين و42 ذخيرة.

أنطاكية À أ.ف.ب