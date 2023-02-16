محتجون لبنانيون يضرمون النار ويحطمون بنوكا في بيروت

حطم عشرات المحتجين في لبنان فروعًا لبنوك تجارية في حي بالعاصمة بيروت الخميس وأضرموا فيها النار كما قطعوا بعض الطرق اعتراضًا على القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب والقائمة منذ سنوات إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الآخذة في التدهور بسرعة.

وقال متحدث باسم جمعية صرخة المودعين إن ستة أفرع لبنوك على الأقل استهدفت مع وصول الليرة اللبنانية لانخفاض قياسي جديد الخميس. والجمعية تمثل المودعين الذين لا يمكنهم الوصول لأموالهم في القطاع المصرفي في البلاد.

ومنذ 2019، فرضت مصارف لبنانية قيودًا على السحب بالدولار والليرة اللبنانية وهي قيود لم تتحول لإجراء رسمي أو قانون في أي وقت من الأوقات مما دفع المودعين لمحاولة الوصول لحساباتهم وودائعهم عبر دعاوى قانونية أو بالقوة.