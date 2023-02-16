الجزائر تعتقل شخصا هدد بتفجير مقر السفارة السعودية

قال التلفزيون الرسمي السعودي، نقلًا عن بيان لوزارة الخارجية السعودية الخميس، إن قوات الأمن الجزائرية ألقت القبص على شخص هدد بتفجير مقر السفارة السعودية بالجزائر.

وقالت السفارة إنها تلقت اتصالًا هاتفيًا أمس من شخص هدد بشكل مباشر بتفجير مقرها، وأخطرت السلطات الجزائرية التي اعتقلت المشتبه به.

ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري عن قوات الأمن قولها إن المشتبه به، الذي لم تُكشف أي معلومات شخصية عنه، ستوجه إليه التهم بعد خضوعه.