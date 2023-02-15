الأمم المتحدة: 73 مهاجرا في عداد القتلى إثر حادث لسفينتهم قبالة سواحل ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن سفينة كانت تقل نحو 80 راكبا وكانت في طريقها من ليبيا إلى أوروبا، تعرضت لحادث، وأن هناك 73 راكبا في عداد المفقودين ويفترض أنهم قد لقوا حتفهم.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن هناك سبعة أشخاص تمكنوا من العودة إلى الشاطئ في ظل ظروف صعبة للغاية ويتلقون العلاج حاليا في المستشفى.

وكانت السفينة قد بدأت رحلتها أمس الثلاثاء.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث.