تظاهرات نادرة لمتقاعدين في الصين

تظاهر مئات المتقاعدين الأربعاء في مدينتين صينيتين احتجاجاً على إصلاح نظام التأمين الصحي، وفقًا لشهادات جمعتها وكالة فرانس برس وصور تم التحقق منها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتُعتبر التظاهرات نادرة في الصين، حيث يعدّ الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عقيدة وحيث تقضي السلطة عمومًا على أي معارضة في مهدها.

ومع ذلك، دفعت أسباب عدة لاسيما القيود الصحية المفروضة على خلفية كوفيد-19 بعض الصينيين إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة على الرغم من خطر تعرضهم للاعتقال والمحاكمة.

وتجمّع حشد من المتظاهرين الأربعاء في ووهان (وسط) أمام مدخل حديقة تشونغشان وهي مكان معروف للتنزه في المدينة التي تضم 11 مليون نسمة، بحسب أربعة شهود تحدثوا إلى فرانس برس.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي حراس أمن أمام مدخل الحديقة اصطفوا مشكّلين سلسلة بشرية لمنع المتظاهرين من الدخول.

وأكد شاهد لفرانس برس أن مئات المسنين تظاهروا أيضاً في شوارع داليان (شمال شرق).

وقال المصدر إن المتظاهرين بدأوا في التجمع حوالي الساعة 09.00 (01.00 بتوقيت غرينتش) وتفرق الحشد بعد الظهر.

وهتف متظاهرون "أعيدوا إلينا أموال التأمين الصحي!" بحسب ما نقل مقطع فيديو التُقط في داليان، وتمكنت وكالة فرانس برس من تحديد موقع تصويره جغرافياً في ساحة الشعب حيث توجد مبانٍ رسمية عديدة.